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Дождь. Угроза нового конфликта? Что происходит на границе Армении и Азербайджана 15.05.2021

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Телеканал Дождь 15.05.2021. Угроза нового конфликта? Что происходит на границе Армении и Азербайджана
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Телеканал Дождь - Угроза нового конфликта? Что происходит на границе Армении и Азербайджана (15 Мая 2021)

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Опубликовано: 15 Мая 2021

Азербайджанские вооруженные силы проникли на территорию Армении в Сюникскую область. Об этом несколько дней говорят власти Армении: якобы в районе Черного озера, где проходит граница двух государств, азербайджанские силы продвинулись вглубь армянской территории на три километра. При этом Азербайджан в этой ситуации спокойнее: там утверждают, что сейчас происходит демаркация границы.

 

Еще год назад границы Азербайджана и Армении фактически здесь не было — Лачинский район, который сейчас под контролем Азербайджана по итогам последней Карабахской войны, ранее контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Никол Пашинян готовит текст обращения в ОДКБ, он уже попросил военной помощи у Путина, при этом о границе и присутствии на ней азербайджанских войск ведутся переговоры между обеими сторонами.

 

На Южном Кавказе вновь угроза военного кризиса, так как в Армении говорят о вторжении на собственную территорию. Обсудили тему в эфире Дождя с Александром Искандаряном, директором Института Кавказа, политологом, и Расимом Мусабековым, депутатом парламента Азербайджанской Республики.

 

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