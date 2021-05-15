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Азербайджанские вооруженные силы проникли на территорию Армении в Сюникскую область. Об этом несколько дней говорят власти Армении: якобы в районе Черного озера, где проходит граница двух государств, азербайджанские силы продвинулись вглубь армянской территории на три километра. При этом Азербайджан в этой ситуации спокойнее: там утверждают, что сейчас происходит демаркация границы.

Еще год назад границы Азербайджана и Армении фактически здесь не было — Лачинский район, который сейчас под контролем Азербайджана по итогам последней Карабахской войны, ранее контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Никол Пашинян готовит текст обращения в ОДКБ, он уже попросил военной помощи у Путина, при этом о границе и присутствии на ней азербайджанских войск ведутся переговоры между обеими сторонами.

На Южном Кавказе вновь угроза военного кризиса, так как в Армении говорят о вторжении на собственную территорию. Обсудили тему в эфире Дождя с Александром Искандаряном, директором Института Кавказа, политологом, и Расимом Мусабековым, депутатом парламента Азербайджанской Республики.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Угроза нового конфликта? Что происходит на границе Армении и Азербайджана (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.