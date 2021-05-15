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Количество сотрудников Московского метрополитена, уволенных из-за слитой базы сторонников Алексея Навального, достигло почти 100 человек. Об этом Дождю сообщил заместитель председателя независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василий Шеляков. Он уточнил, что пока невозможно назвать точную цифру уволенных сотрудников и допустил, что их число может превышать 100 человек и, возможно, достигает уже 200 человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что Киев может обменять Виктора Медведчука, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на осужденных в России украинцев. Политик сообщил, что такой обмен будет возможен, если Медведчуку вынесут обвинительный приговор.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Почти 200 уволенных из метро за поддержку Навального. Украина хочет обменять с Россией Медведчука (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.