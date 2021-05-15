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Дождь. «Медведчук - пятая колонна». Депутат Рады о возможном обмене кума Путина на осужденных украинцев 15.05.2021

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Телеканал Дождь 15.05.2021. «Медведчук - пятая колонна». Депутат Рады о возможном обмене кума Путина на осужденных украинцев
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Телеканал Дождь - «Медведчук - пятая колонна». Депутат Рады о возможном обмене кума Путина на осужденных украинцев (15 Мая 2021)

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Опубликовано: 15 Мая 2021

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что Киев может обменять Виктора Медведчука, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на осужденных в России украинцев. Политик сообщил, что такой обмен будет возможен, если Медведчуку вынесут обвинительный приговор. Накануне суд отправил Медведчука под домашний арест на два месяца по подозрению в государственной измене. Его обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. До этого в его доме прошли обыски.

 

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