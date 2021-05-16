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В республике Коми экологическая катастрофа. По крайней мере, так разлив нефтепродуктов из трубопровода компании «Лукойл» на реке Колва называют местные жители и экологи. Власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации, нефтепродукты отравляют пресную воду, густой пленкой идут по течению реки, оставляя на берегу черные следы. «Новая газета» пишет, что под сильным давлением нефтепродукты несколько часов выбрасывало в воду. Что происходит сейчас в Коми, рассказал в эфире Дождя Александр Сладкоштиев, заместитель председателя «Комитета спасения Печоры».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Экологическая катастрофа в Коми: тонны нефтепродуктов попали в реку Колва (16 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.