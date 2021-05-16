Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Экологическая катастрофа в Коми: тонны нефтепродуктов попали в реку Колва 16.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 16.05.2021. Экологическая катастрофа в Коми: тонны нефтепродуктов попали в реку Колва
16.05.2021 16.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 14.05.2021 14.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Экологическая катастрофа в Коми: тонны нефтепродуктов попали в реку Колва (16 Мая 2021)

56 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 16 Мая 2021

В республике Коми экологическая катастрофа. По крайней мере, так разлив нефтепродуктов из трубопровода компании «Лукойл» на реке Колва называют местные жители и экологи. Власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации, нефтепродукты отравляют пресную воду, густой пленкой идут по течению реки, оставляя на берегу черные следы. «Новая газета» пишет, что под сильным давлением нефтепродукты несколько часов выбрасывало в воду. Что происходит сейчас в Коми, рассказал в эфире Дождя Александр Сладкоштиев, заместитель председателя «Комитета спасения Печоры».

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Экологическая катастрофа в Коми: тонны нефтепродуктов попали в реку Колва (16 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу