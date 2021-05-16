Владимир Путин начал составлять список недружественных стран, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказывал о средствах, которые используют недруги в дестабилизации России. Он упоминал пресловутые фейки, киберугрозу и так далее, в общем, оружие XXI века.

Но это не весь арсенал, который находится в распоряжении наших партнеров. А напомнить о нем некому: когорта российских управленцев лишилась таких мастодонтов, как Николай Меркушкин, который при случае напоминал о «плане Даллеса» по уничтожению России, о втором Саакашвили Навальном, о том, что надо голосовать «как надо», чтобы враг нас не поработил и так далее. Управленец Николай Меркушкин давно не губернатор, публично не выступает, скоротает пенсионный возраст на таинственной должности спецпредставителя Путина по взаимодействию с финно-угорскими народами.

А его сын Алексей до недавнего времени делал успешную карьеру в Коми, был вице-премьером республики, но накануне суд арестовал его на два месяца. Причем, за дачу взятки. Не задалось взаимодействие с финно-уграми у Меркушкина-младшего. Что случилось с непотопляемой семьей, разбирался Михаил Шевелев.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Крупнейший госдолг и зачистка чиновников: за что задержали сына экс-главы Мордовии Меркушкина (16 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.