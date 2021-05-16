Лишившись возможности нанимать россиян, в американском посольстве решили и вовсе перестать выдавать гражданам РФ неиммиграционные визы. С 12 мая получить разрешение на въезд в Штаты могут лишь дипломаты, а своим гражданам, у которых заканчивается действие российской визы, американцы советуют попросту покинуть страну до 15 июня. В здании на Новинском бульваре останутся 280 американских дипломатов, а квота ведь составляет 455 человек. В российском МИДе посоветовали доукомплектовать штат американскими гражданами.

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