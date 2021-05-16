Николай Стариков - Михаил Попов: как ревизионисты разрушали СССР (16 Мая 2021)
Опубликовано: 16 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске ликбеза вместе с профессором, доктором философских наук Михаилом Васильевичем Поповым мы расставляем точки над тем, что же такое «ревизионизм», и какую роль он сыграл в разрушении Советского Союза.
- Что такое ревизионизм
- О борьбе с уклонами
- О народном государстве или государстве народа
- Был ли немецкий ревизионизм искренним
- Как ревизионисты испортили термин «социализм»
- Основные принципы ревизионизма
- Чем по марксизму стреляли хрущёвские ревизионисты
- Были ли попытки реваншизма в сталинско-ленинский период
- Был ли Горбачёв ревизионистом.
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