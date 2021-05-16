В новом выпуске ликбеза вместе с профессором, доктором философских наук Михаилом Васильевичем Поповым мы расставляем точки над тем, что же такое «ревизионизм», и какую роль он сыграл в разрушении Советского Союза.

- Что такое ревизионизм

- О борьбе с уклонами

- О народном государстве или государстве народа

- Был ли немецкий ревизионизм искренним

- Как ревизионисты испортили термин «социализм»

- Основные принципы ревизионизма

- Чем по марксизму стреляли хрущёвские ревизионисты

- Были ли попытки реваншизма в сталинско-ленинский период

- Был ли Горбачёв ревизионистом.

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