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Николай Стариков. Михаил Попов: как ревизионисты разрушали СССР 16.05.2021

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Николай Стариков 16.05.2021. Михаил Попов: как ревизионисты разрушали СССР
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Николай Стариков - Михаил Попов: как ревизионисты разрушали СССР (16 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 16 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске ликбеза вместе с профессором, доктором философских наук Михаилом Васильевичем Поповым мы расставляем точки над тем, что же такое «ревизионизм», и какую роль он сыграл в разрушении Советского Союза.

 

- Что такое ревизионизм
- О борьбе с уклонами
- О народном государстве или государстве народа
- Был ли немецкий ревизионизм искренним
- Как ревизионисты испортили термин «социализм»
- Основные принципы ревизионизма
- Чем по марксизму стреляли хрущёвские ревизионисты
- Были ли попытки реваншизма в сталинско-ленинский период
- Был ли Горбачёв ревизионистом.

 

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Комментариев: 1
Окончательная
16 Мая 2021, 15:05
победа социализма, это когда колбаса в магазинах исчезает окончательно. А частичная победа социализма, это когда колбаса там время от времени всё-таки появляется.
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