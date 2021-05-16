Ненависть всех ко всем: Еврей сбежал из Израиля в Россию

Евроукров больше не рады видеть своими клиентами банки в странах ЕС, жалуются незалежные СМИ. Причём речь идёт не о нищих гастарбайтерах с плантаций польской клубники, а об обеспеченной публике, считающей, что уж она-то – настоящий бенефициар «евроинтеграции». Оказалось, что денег для того, чтобы сойти в ЕС за своих – недостаточно.

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