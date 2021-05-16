Страшная беда и варварское преступление. Вся страна разделяет горе Казани. И что за жесткие решения должны от таких трагедий защитить? Пока сознательные прививаются, а дремучие выжидают, самый смертоносный в мире Индийский штамм уже изучают в России. Но кому бояться его не надо? Лидер Украинской оппозиции Виктор Медведчук арестован. Обвинение в госизмене как стандарт бесправия. Путин поднимает вопрос на совбезе России.

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