Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00. Воскресный выпуск 16.05.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 16.05.2021. Воскресный выпуск
16.05.2021 15.05.2021 14.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 09.05.2021 08.05.2021 07.05.2021
Еще

Время в 21:00 - Воскресный выпуск (16 Мая 2021)

3 просмотра
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 16 Мая 2021

Во всей Европе растет популярность правых партий, традиционно поддерживающие идеи принятия мигрантов левые теряют сторонников. Последние опросы показывают, что если бы выборы во Франции прошли сейчас, партия Марин Ле Пен обошла бы любую левую. Правый перевес стал ответом на кризис и бездействие властей. Французов волнует исчезновение лица страны, в старой-доброй Франции образовались гетто с многочисленными диаспорами.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 Воскресный выпуск (16 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу