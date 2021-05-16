Во всей Европе растет популярность правых партий, традиционно поддерживающие идеи принятия мигрантов левые теряют сторонников. Последние опросы показывают, что если бы выборы во Франции прошли сейчас, партия Марин Ле Пен обошла бы любую левую. Правый перевес стал ответом на кризис и бездействие властей. Французов волнует исчезновение лица страны, в старой-доброй Франции образовались гетто с многочисленными диаспорами.

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