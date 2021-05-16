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Дождь. Увольнения за поддержку Навального. Задержания на акции в защиту просветительской деятельности 16.05.2021

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Телеканал Дождь 16.05.2021. Увольнения за поддержку Навального. Задержания на акции в защиту просветительской деятельности
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Телеканал Дождь - Увольнения за поддержку Навального. Задержания на акции в защиту просветительской деятельности (16 Мая 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 16 Мая 2021

Полиция задержала от 10 до 15 человек на акции в поддержку просветительской деятельности, которая проходит у главного здания МГУ на Воробьевых горах, передает корреспондент Дождя.

 

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