Телеканал Дождь - Увольнения за поддержку Навального. Задержания на акции в защиту просветительской деятельности (16 Мая 2021)
Опубликовано: 16 Мая 2021
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Полиция задержала от 10 до 15 человек на акции в поддержку просветительской деятельности, которая проходит у главного здания МГУ на Воробьевых горах, передает корреспондент Дождя.
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