Евросоюз сформулировал принципы взаимодействия с Россией. Европарламент, если быть точнее. Но то, что они конечно советуют, вызывает уже даже не возмущение, а некое огорчение. Они эти принципы взаимодействия с нашей страной формулируют совершенно удивительным образом. Строить у нас демократическое общество, которое будет способствовать противодействию русскоязычной пропаганде.

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