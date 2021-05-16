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Воскресный вечер с Соловьевым 16.05.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 16.05.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (16 Мая 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 16 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Евросоюз сформулировал принципы взаимодействия с Россией. Европарламент, если быть точнее. Но то, что они конечно советуют, вызывает уже даже не возмущение, а некое огорчение. Они эти принципы взаимодействия с нашей страной формулируют совершенно удивительным образом. Строить у нас демократическое общество, которое будет способствовать противодействию русскоязычной пропаганде.

 

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Комментариев: 4
Vlad
16 Мая 2021, 17:43
Спасибо.
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Галина
16 Мая 2021, 19:28
Да г.Кургинян, совершенно прав, но ведь у руля были предатели
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Серж
16 Мая 2021, 20:01
Соловьёву надо в знак протеста отказаться от недвижимости, счетов, и вида на место жительства в Италии - стране члене НАТО.
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Галина
16 Мая 2021, 20:02
Прогоните эту тетеньку
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