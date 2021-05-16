Иностранные ученые не смогут приезжать в Россию с лекциями из-за нового закона о просветительской деятельности, — сообщил президент РАН Александр Сергеев. Сегодня о просветительской деятельности и новых ограничениях говорят и у главного здания Московского государственного университета. Там собрались студенты, преподаватели, ученые, академики РАН, которые выступают против государственного регулирования просветительской деятельности и нашумевшего закона. Акция, которую организовала инициативная группа «Протестный МГУ», проходит в формате встречи с депутатом КПРФ Валерием Рашкиным. Подробности о ходе мероприятия с места событий рассказал Эдуард Бурмистров.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Университет будет мертвым»: почему сотрудники и учащиеся МГУ вышли на акцию протеста (16 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.