Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. «Университет будет мертвым»: почему сотрудники и учащиеся МГУ вышли на акцию протеста 16.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 16.05.2021. «Университет будет мертвым»: почему сотрудники и учащиеся МГУ вышли на акцию протеста
16.05.2021 16.05.2021 16.05.2021 16.05.2021 16.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - «Университет будет мертвым»: почему сотрудники и учащиеся МГУ вышли на акцию протеста (16 Мая 2021)

63 просмотра
1
2
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 16 Мая 2021

Иностранные ученые не смогут приезжать в Россию с лекциями из-за нового закона о просветительской деятельности, — сообщил президент РАН Александр Сергеев. Сегодня о просветительской деятельности и новых ограничениях говорят и у главного здания Московского государственного университета. Там собрались студенты, преподаватели, ученые, академики РАН, которые выступают против государственного регулирования просветительской деятельности и нашумевшего закона. Акция, которую организовала инициативная группа «Протестный МГУ», проходит в формате встречи с депутатом КПРФ Валерием Рашкиным. Подробности о ходе мероприятия с места событий рассказал Эдуард Бурмистров.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Университет будет мертвым»: почему сотрудники и учащиеся МГУ вышли на акцию протеста (16 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу