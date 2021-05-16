Состояние богатейших людей России составляет примерно 35% от всего ВВП страны, по этому показателю Россия на первом месте в мире. Состояние одного только Алексея Мордашова составило 1,7% от размера всей российской экономики. К этому выводу пришел Ручир Шарма, руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики в компании Morgan Stanley Investment Management. Свои подсчеты он опубликовал в колонке для Financial Times.

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