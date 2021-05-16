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Константин Сёмин. Страшная Сказка. АгитПроп 16.05.2021

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Константин Сёмин 16.05.2021. Страшная Сказка. АгитПроп
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Константин Сёмин - Страшная Сказка. АгитПроп (16 Мая 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 16 Мая 2021

Состояние богатейших людей России составляет примерно 35% от всего ВВП страны, по этому показателю Россия на первом месте в мире. Состояние одного только Алексея Мордашова составило 1,7% от размера всей российской экономики. К этому выводу пришел Ручир Шарма, руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики в компании Morgan Stanley Investment Management. Свои подсчеты он опубликовал в колонке для Financial Times.

 

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