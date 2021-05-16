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Дождь. Обстрелы в Израиле и секторе Газа. Задержания на акции у МГУ. Чего Европейский союз ждёт от России 16.05.2021

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Телеканал Дождь 16.05.2021. Обстрелы в Израиле и секторе Газа. Задержания на акции у МГУ. Чего Европейский союз ждёт от России
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Телеканал Дождь - Обстрелы в Израиле и секторе Газа. Задержания на акции у МГУ. Чего Европейский союз ждёт от России (16 Мая 2021)

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Опубликовано: 16 Мая 2021

Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. 

 

Иностранные ученые не смогут приезжать в Россию с лекциями из-за нового закона о просветительской деятельности, — сообщил президент РАН Александр Сергеев. Сегодня о просветительской деятельности и новых ограничениях говорят и у главного здания Московского государственного университета. Там собрались студенты, преподаватели, ученые, академики РАН, которые выступают против государственного регулирования просветительской деятельности и нашумевшего закона. Акция, которую организовала инициативная группа «Протестный МГУ», проходит в формате встречи с депутатом КПРФ Валерием Рашкиным.

 

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