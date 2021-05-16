Крупнейший госдолг и зачистка чиновников: за что задержали сына экс-главы Мордовии Меркушкина

Увольнения за поддержку Навального. Задержания на акции в защиту просветительской деятельности

«Университет будет мертвым»: почему сотрудники и учащиеся МГУ вышли на акцию протеста

Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией.

Иностранные ученые не смогут приезжать в Россию с лекциями из-за нового закона о просветительской деятельности, — сообщил президент РАН Александр Сергеев. Сегодня о просветительской деятельности и новых ограничениях говорят и у главного здания Московского государственного университета. Там собрались студенты, преподаватели, ученые, академики РАН, которые выступают против государственного регулирования просветительской деятельности и нашумевшего закона. Акция, которую организовала инициативная группа «Протестный МГУ», проходит в формате встречи с депутатом КПРФ Валерием Рашкиным.

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