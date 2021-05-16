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Соловьёв LIVE. "Кризис Западного мира": Яков Кедми подробно рассказал об эскалации конфликта в Израиле 16.05.2021

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Соловьёв LIVE 16.05.2021. "Кризис Западного мира": Яков Кедми подробно рассказал об эскалации конфликта в Израиле
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Соловьёв LIVE - "Кризис Западного мира": Яков Кедми подробно рассказал об эскалации конфликта в Израиле (16 Мая 2021)

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Опубликовано: 16 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал ситуацию, происходящую между Израилем и ХАМАСом.

 

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