Соловьёв LIVE - "Кризис Западного мира": Яков Кедми подробно рассказал об эскалации конфликта в Израиле (16 Мая 2021)
Опубликовано: 16 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал ситуацию, происходящую между Израилем и ХАМАСом.
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