Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. "Путин одолел!": Румыния бьёт рекорды по закупкам русского газа 16.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 16.05.2021. "Путин одолел!": Румыния бьёт рекорды по закупкам русского газа
16.05.2021 16.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 14.05.2021 14.05.2021 14.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021
Еще

Политическая Россия - "Путин одолел!": Румыния бьёт рекорды по закупкам русского газа (16 Мая 2021)

39 просмотров
2
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 16 Мая 2021

За четыре месяца Румыния закупила российского газа больше, чем за весь прошлый год. В стране падает добыча и если в Черном море не начнут вводить новые месторождения, то импорт достигнет 40% внутреннего потребления, предупреждают специалисты.

 

К 11 мая Румыния импортировала около 1,1 млрд кубометров российского газа. Об этом говорят данные «Оператора ГТС Украины» и единой платформы операторов ГТС стран ЕС ENTSOG. Полученные Румынией объемы газа уже превышают поставки «Газпрома» в страну за весь прошлый год (0,96 млрд). Если в начале года румынские компании получали российский газ как по Трансбалканскому газопроводу через Украину, так и из «Турецкого потока» через Болгарию, то с 1 апреля все поставки перевели только на новый черноморский газопровод.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия "Путин одолел!": Румыния бьёт рекорды по закупкам русского газа (16 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу