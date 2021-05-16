За четыре месяца Румыния закупила российского газа больше, чем за весь прошлый год. В стране падает добыча и если в Черном море не начнут вводить новые месторождения, то импорт достигнет 40% внутреннего потребления, предупреждают специалисты.

К 11 мая Румыния импортировала около 1,1 млрд кубометров российского газа. Об этом говорят данные «Оператора ГТС Украины» и единой платформы операторов ГТС стран ЕС ENTSOG. Полученные Румынией объемы газа уже превышают поставки «Газпрома» в страну за весь прошлый год (0,96 млрд). Если в начале года румынские компании получали российский газ как по Трансбалканскому газопроводу через Украину, так и из «Турецкого потока» через Болгарию, то с 1 апреля все поставки перевели только на новый черноморский газопровод.

Смотрите онлайн Политическая Россия "Путин одолел!": Румыния бьёт рекорды по закупкам русского газа (16 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.