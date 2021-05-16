Обстрелы в Израиле и секторе Газа. Задержания на акции у МГУ. Чего Европейский союз ждёт от России

Как выстраивать отношения с Россией? Этим вопросом Евросоюз задается не первый день и даже не первый год. И вот комитет по международным делам Европейского парламента подготовил новый соответствующий документ — рекомендации по выстраиванию отношений с Россией. Важно сказать, что это черновой проект, не имеющий юридической силы. Голосование в комитете Европарламента по инициативе запланировано на 17 июля.

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