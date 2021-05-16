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Дождь. Непризнание выборов в Госдуму и ТВ для россиян: как в Европарламенте хотят противодействовать Кремлю 16.05.2021

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Телеканал Дождь 16.05.2021. Непризнание выборов в Госдуму и ТВ для россиян: как в Европарламенте хотят противодействовать Кремлю
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Телеканал Дождь - Непризнание выборов в Госдуму и ТВ для россиян: как в Европарламенте хотят противодействовать Кремлю (16 Мая 2021)

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Опубликовано: 16 Мая 2021

Как выстраивать отношения с Россией? Этим вопросом Евросоюз задается не первый день и даже не первый год. И вот комитет по международным делам Европейского парламента подготовил новый соответствующий документ — рекомендации по выстраиванию отношений с Россией. Важно сказать, что это черновой проект, не имеющий юридической силы. Голосование в комитете Европарламента по инициативе запланировано на 17 июля.

 

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