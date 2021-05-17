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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Михаил Фишман 17.05.2021

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Утренний разворот 17.05.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Михаил Фишман
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Михаил Фишман (17 Мая 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 17 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Ася Рак, экономический обозреватель

- Константин Северинов, Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса (США)

- Живой гвоздь. Михаил Фишман, журналист

- Анна Уколова, пресс-секретарь ЦАХАЛа, капитан запаса 

- Олег Михайлов, депутат Государственного совета Республики Коми от КПРФ.

 

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