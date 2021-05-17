Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Михаил Фишман (17 Мая 2021)
Опубликовано: 17 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Ася Рак, экономический обозреватель
- Константин Северинов, Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса (США)
- Живой гвоздь. Михаил Фишман, журналист
- Анна Уколова, пресс-секретарь ЦАХАЛа, капитан запаса
- Олег Михайлов, депутат Государственного совета Республики Коми от КПРФ.
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