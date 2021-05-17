Обстрелы в Израиле и секторе Газа. Задержания на акции у МГУ. Чего Европейский союз ждёт от России

Непризнание выборов в Госдуму и ТВ для россиян: как в Европарламенте хотят противодействовать Кремлю

«Противно стало», — полицейский из Пензы Евгений Самойлов уволился из органов и теперь работает правозащитником, помогает, в том числе, и своим бывшим коллегам из МВД. Капитан Самойлов прослужил в общей сложности порядка 15 лет. Однако в 2019-м году его просили «замять» уголовное дело против сына экс-мэра Пензы. Тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил Самойлову в лицо газовый баллончик. Нарушителя задержали и составили протокол, но вскоре начальство попросило ход делу не давать, предложили забыть об инциденте за вознаграждение в 30 тысяч рублей.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Предложили замять»: почему пензенский капитан полиции уволился и стал правозащитником (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.