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Дождь. «Предложили замять»: почему пензенский капитан полиции уволился и стал правозащитником 17.05.2021

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Телеканал Дождь 17.05.2021. «Предложили замять»: почему пензенский капитан полиции уволился и стал правозащитником
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Телеканал Дождь - «Предложили замять»: почему пензенский капитан полиции уволился и стал правозащитником (17 Мая 2021)

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Опубликовано: 17 Мая 2021

«Противно стало», — полицейский из Пензы Евгений Самойлов уволился из органов и теперь работает правозащитником, помогает, в том числе, и своим бывшим коллегам из МВД. Капитан Самойлов прослужил в общей сложности порядка 15 лет. Однако в 2019-м году его просили «замять» уголовное дело против сына экс-мэра Пензы. Тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил Самойлову в лицо газовый баллончик. Нарушителя задержали и составили протокол, но вскоре начальство попросило ход делу не давать, предложили забыть об инциденте за вознаграждение в 30 тысяч рублей.

 

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