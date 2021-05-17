Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Лукашенко занимает у россиян: зачем Минск выпускает облигации на 100 млрд рублей 17.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 17.05.2021. Лукашенко занимает у россиян: зачем Минск выпускает облигации на 100 млрд рублей
17.05.2021 17.05.2021 16.05.2021 16.05.2021 16.05.2021 16.05.2021 16.05.2021 16.05.2021 15.05.2021 15.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Лукашенко занимает у россиян: зачем Минск выпускает облигации на 100 млрд рублей (17 Мая 2021)

31 просмотр
1
1
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 17 Мая 2021

Александр Лукашенко снова хочет взять в долг у России. В конце прошлой недели президент Беларуси распорядился разместить в России облигаций на сумму 100 млрд рублей, это почти $1,3 млрд.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Лукашенко занимает у россиян: зачем Минск выпускает облигации на 100 млрд рублей (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу