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Александр Лукашенко снова хочет взять в долг у России. В конце прошлой недели президент Беларуси распорядился разместить в России облигаций на сумму 100 млрд рублей, это почти $1,3 млрд.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Лукашенко занимает у россиян: зачем Минск выпускает облигации на 100 млрд рублей (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.