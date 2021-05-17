Телеканал Дождь - Лукашенко занимает у россиян: зачем Минск выпускает облигации на 100 млрд рублей (17 Мая 2021)
Опубликовано: 17 Мая 2021
Непризнание выборов в Госдуму и ТВ для россиян: как в Европарламенте хотят противодействовать Кремлю
Обстрелы в Израиле и секторе Газа. Задержания на акции у МГУ. Чего Европейский союз ждёт от России
Еще
Александр Лукашенко снова хочет взять в долг у России. В конце прошлой недели президент Беларуси распорядился разместить в России облигаций на сумму 100 млрд рублей, это почти $1,3 млрд.
Смотрите онлайн Телеканал Дождь Лукашенко занимает у россиян: зачем Минск выпускает облигации на 100 млрд рублей (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.