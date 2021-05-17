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Николай Стариков. Палестино-израильский конфликт, Макаревич на Украине и голосование ЛДНР 2021 17.05.2021

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Николай Стариков 17.05.2021. Палестино-израильский конфликт, Макаревич на Украине и голосование ЛДНР 2021
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Николай Стариков - Палестино-израильский конфликт, Макаревич на Украине и голосование ЛДНР 2021 (17 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 17 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Про палестино-израильский конфликт
- О выступлении Макаревича в Тернополе
- Как будет происходить голосование жителей ЛДНР в 2021 году 
- Почему Россия не признала ЛДНР
- Признают ли США Крым частью России
- Был ли Рокфеллер в Москве во время Карибского кризиса
- Почему эмоции не решают вопросов 
- Кому принадлежит проект «Большой Туран»
- Будет ли Мишустин «воевать» с торговыми сетями
- Как остановить бесконтрольный вывоз леса из Сибири в Китай 
- О разрушении англичанами центра Калининграда после войны
- Почему Израиль участвует в конкурсе «Евровидение»
- Будет ли Николай  Стариков писать Книги для детей 
- Кто будет следующим президентом России 
- Может ли политика надоесть 
- Нужно ли заниматься инвестициями 
- Надо ли говорить о неудачах своей страны  
- Кто позволяет Израилю обстреливать другие государства 
- Продаются ли Книги Николая Старикова в Белоруссии 
- Почему Россия не восстанавливает военную базу на Кубе 
- О ближневосточном вопросе Турции и Палестины
- Когда в России будет восстановлен культурный суверенитет 
- Кому сегодня выгоден конфликт на территории ближнего Востока 
- Об отношении к Петру Мультатули 
- Нужно ли отменить мораторий на смертную казнь 
- Для чего Единой России нужно предварительное голосование.

 

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