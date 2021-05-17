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Дождь. Дело ФБК: новые подробности. Утечка топлива у «Норникеля». Старообрядцы будут тренировать спецназ 17.05.2021

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Телеканал Дождь 17.05.2021. Дело ФБК: новые подробности. Утечка топлива у «Норникеля». Старообрядцы будут тренировать спецназ
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Телеканал Дождь - Дело ФБК: новые подробности. Утечка топлива у «Норникеля». Старообрядцы будут тренировать спецназ (17 Мая 2021)

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Опубликовано: 17 Мая 2021

Прокуратура приобщила «шесть-семь» новых томов к делу ФКБ* об экстремизме, рассказал адвокат Иван Павлов. Рассмотрение дела суд перенес на 9 июня.
По словам Павлова, с новыми материалами адвокаты еще не успели ознакомиться. «Суд в итоге сам запутается в этих документах», — считает Павлов. 

 

На территории «Таймырской топливной компании», принадлежащей «Норникелю», произошел разлив 200 литров дизельного топлива. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на МЧС Красноярского края.

 

Сергей Шойгу рассказал, что Минобороны созданы специальные центры по освоению тонкостей жизни в тайге и труднодоступных районах России. Он заметил, что коренное население, в том числе старообрядцы, привычно к жизни на таких территориях и обучает этому бойцов спецназа.

 

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

 

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