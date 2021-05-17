Обстрелы в Израиле и секторе Газа. Задержания на акции у МГУ. Чего Европейский союз ждёт от России

Непризнание выборов в Госдуму и ТВ для россиян: как в Европарламенте хотят противодействовать Кремлю

«Предложили замять»: почему пензенский капитан полиции уволился и стал правозащитником

Лукашенко занимает у россиян: зачем Минск выпускает облигации на 100 млрд рублей

Прокуратура приобщила «шесть-семь» новых томов к делу ФКБ* об экстремизме, рассказал адвокат Иван Павлов. Рассмотрение дела суд перенес на 9 июня.

По словам Павлова, с новыми материалами адвокаты еще не успели ознакомиться. «Суд в итоге сам запутается в этих документах», — считает Павлов.

На территории «Таймырской топливной компании», принадлежащей «Норникелю», произошел разлив 200 литров дизельного топлива. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на МЧС Красноярского края.

Сергей Шойгу рассказал, что Минобороны созданы специальные центры по освоению тонкостей жизни в тайге и труднодоступных районах России. Он заметил, что коренное население, в том числе старообрядцы, привычно к жизни на таких территориях и обучает этому бойцов спецназа.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Дело ФБК: новые подробности. Утечка топлива у «Норникеля». Старообрядцы будут тренировать спецназ (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.