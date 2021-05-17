Удар ниже пояса? С какими странами Россия больше не дружит? Как Европа собирается вмешиваться в наши внутренние дела? Можно ли запугать иноагентов-нарушителей штрафами? Реакция западных партнеров на представленный наконец-таки список недружественных государств была ожидаемо резко отрицательной, мол, как русские вообще могут составлять какие-то списки.

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