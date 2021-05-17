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Место встречи. Удар ниже пояса 17.05.2021

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Место встречи 17.05.2021. Удар ниже пояса
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Место встречи - Удар ниже пояса (17 Мая 2021)

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Опубликовано: 17 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Удар ниже пояса? С какими странами Россия больше не дружит? Как Европа собирается вмешиваться в наши внутренние дела? Можно ли запугать иноагентов-нарушителей штрафами? Реакция западных партнеров на представленный наконец-таки список недружественных государств была ожидаемо резко отрицательной, мол, как русские вообще могут составлять какие-то списки.

 

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