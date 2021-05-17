В 2008 году по поручению Владимира Путина был разработан проект Жилищной программы для работников предприятий авиационной отрасли. Согласно Жилищной программе, предприятие ТАНТК им Г.М. Бериева выдает беспроцентную ссуду (20% от стоимости квартир) на пять лет. На оставшуюся сумму — 80% предприятие выдает кредит под 5% годовых. При этом тело кредита гасится не ежемесячными выплатами, а по истечении срока действия кредитного договора, то есть через 10 лет. А осуществить эту выплату позволит страховка (страховые взносы оплачивает предприятие), которую к указанному сроку получит каждый из участников жилищной программы.

Страховая компания, осуществлявшая страховку ООО ВСК «Линия жизни». Авиационный комплекс заключил с нами договоры. Схема финансирования была следующая: Завод в течение десяти лет должен был выплачивать страховщику, а новые жильцы — заводу процент по кредиту. Страховая компания выплачивает тело кредита за жилье, а завод — выплаты по страховке. Как только завод прекращает выплаты — договор аннулируется, а участники программы выплачивают полную стоимость жилья.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Авиаторы - в пролёте. Письма (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.