Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Авиаторы - в пролёте. Письма 17.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 17.05.2021. Авиаторы - в пролёте. Письма
17.05.2021 17.05.2021 16.05.2021 14.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 09.05.2021 09.05.2021
Еще

Константин Сёмин - Авиаторы - в пролёте. Письма (17 Мая 2021)

20 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 17 Мая 2021

В 2008 году по поручению Владимира Путина был разработан проект Жилищной программы для работников предприятий авиационной отрасли. Согласно Жилищной программе, предприятие ТАНТК им Г.М. Бериева выдает беспроцентную ссуду (20% от стоимости квартир) на пять лет. На оставшуюся сумму — 80% предприятие выдает кредит под 5% годовых. При этом тело кредита гасится не ежемесячными выплатами, а по истечении срока действия кредитного договора, то есть через 10 лет. А осуществить эту выплату позволит страховка (страховые взносы оплачивает предприятие), которую к указанному сроку получит каждый из участников жилищной программы.

 

Страховая компания, осуществлявшая страховку ООО ВСК «Линия жизни». Авиационный комплекс заключил с нами договоры. Схема финансирования была следующая: Завод в течение десяти лет должен был выплачивать страховщику, а новые жильцы — заводу процент по кредиту. Страховая компания выплачивает тело кредита за жилье, а завод — выплаты по страховке. Как только завод прекращает выплаты — договор аннулируется, а участники программы выплачивают полную стоимость жилья.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Авиаторы - в пролёте. Письма (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу