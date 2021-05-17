Олег Дерипаска назвал «интимной вещью» прибыль российских предпринимателей. Совладелец компании «Русал» сделал соответствующее заявление после слова Михаила Мишустина о жадности бизнеса.

«Правительство России не должно интересоваться, сколько и куда тратит предприниматель. Вырученные деньги – остаток после уплаты налогов. Все они принадлежат владельцам компаний. Если вас волнует чужая прибыль, давайте тогда заставим Банк России тоже отчитываться. Дело сейчас не в жадности или щедрости, а в отсутствии долгового рынка», - заявил Дерипаска в интервью для Forbes.

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