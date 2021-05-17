Соловьёв LIVE - «Прос**л прибыль и пришел за господдержкой»: Соловьев о наглости Дерипаски и жадности олигархов (17 Мая 2021)
Опубликовано: 17 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Олег Дерипаска назвал «интимной вещью» прибыль российских предпринимателей. Совладелец компании «Русал» сделал соответствующее заявление после слова Михаила Мишустина о жадности бизнеса.
«Правительство России не должно интересоваться, сколько и куда тратит предприниматель. Вырученные деньги – остаток после уплаты налогов. Все они принадлежат владельцам компаний. Если вас волнует чужая прибыль, давайте тогда заставим Банк России тоже отчитываться. Дело сейчас не в жадности или щедрости, а в отсутствии долгового рынка», - заявил Дерипаска в интервью для Forbes.
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