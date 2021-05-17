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Соловьёв LIVE. «Прос**л прибыль и пришел за господдержкой»: Соловьев о наглости Дерипаски и жадности олигархов 17.05.2021

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Соловьёв LIVE 17.05.2021. «Прос**л прибыль и пришел за господдержкой»: Соловьев о наглости Дерипаски и жадности олигархов
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Соловьёв LIVE - «Прос**л прибыль и пришел за господдержкой»: Соловьев о наглости Дерипаски и жадности олигархов (17 Мая 2021)

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Опубликовано: 17 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Олег Дерипаска назвал «интимной вещью» прибыль российских предпринимателей. Совладелец компании «Русал» сделал соответствующее заявление после слова Михаила Мишустина о жадности бизнеса.

 

«Правительство России не должно интересоваться, сколько и куда тратит предприниматель. Вырученные деньги – остаток после уплаты налогов. Все они принадлежат владельцам компаний. Если вас волнует чужая прибыль, давайте тогда заставим Банк России тоже отчитываться. Дело сейчас не в жадности или щедрости, а в отсутствии долгового рынка», - заявил Дерипаска в интервью для Forbes.

 

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