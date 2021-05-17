Константин Сёмин - Смерть от работы. Лагеря под охраной. Вина олигархов. Галопом по Европам (17 Мая 2021)
Опубликовано: 17 Мая 2021
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В этом выпуске:
- Израиль продолжает наносить удары по Газе;
- Песков назвал слова Чубайса об отношении к Советскому Союзу “очень экзальированными”;
- Германия опять разрешает достройку Северного Потока-2 в своей экономической зоне;
- Американский суд приговорил бывшего спецназовца к 15 годам за шпионаж в пользу России;
- В Черном море - британский флот;
- Тайвань, считавшийся образцом в противодействии ковиду, закрывается на карантин;
- ВОЗ заявила: переработки несут угрозу здоровью и жизни;
- Пандемия сделала востребованным физический труд с почасовой оплатой;
- Московские улицы оборудованы почти двумястами тысячами камерами распознавания;
- Мишустин подписал новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей;
- Здание киностудии Леннаучфильм продали на аукционе за полмиллиарда рублей.
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