В этом выпуске:

- Израиль продолжает наносить удары по Газе;

- Песков назвал слова Чубайса об отношении к Советскому Союзу “очень экзальированными”;

- Германия опять разрешает достройку Северного Потока-2 в своей экономической зоне;

- Американский суд приговорил бывшего спецназовца к 15 годам за шпионаж в пользу России;

- В Черном море - британский флот;

- Тайвань, считавшийся образцом в противодействии ковиду, закрывается на карантин;

- ВОЗ заявила: переработки несут угрозу здоровью и жизни;

- Пандемия сделала востребованным физический труд с почасовой оплатой;

- Московские улицы оборудованы почти двумястами тысячами камерами распознавания;

- Мишустин подписал новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей;

- Здание киностудии Леннаучфильм продали на аукционе за полмиллиарда рублей.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Смерть от работы. Лагеря под охраной. Вина олигархов. Галопом по Европам (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.