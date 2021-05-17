Бурное одобрение со стороны наших сограждан вызвало отбытие американского генконсула в Екатеринбурге назад в США. По мнению россиян, замены Эми Сторроу вообще быть не должно, так как уральское консульство США – рассадник подрывной деятельности, курирующий либерду вроде Ройзмана.

Смотрите онлайн Политическая Россия Не понравилось Ройзману: консул США покинула Екатеринбург (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.