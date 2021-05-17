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Политическая Россия. Не понравилось Ройзману: консул США покинула Екатеринбург 17.05.2021

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Политическая Россия 17.05.2021. Не понравилось Ройзману: консул США покинула Екатеринбург
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Политическая Россия - Не понравилось Ройзману: консул США покинула Екатеринбург (17 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 18 Мая 2021

Бурное одобрение со стороны наших сограждан вызвало отбытие американского генконсула в Екатеринбурге назад в США. По мнению россиян, замены Эми Сторроу вообще быть не должно, так как уральское консульство США – рассадник подрывной деятельности, курирующий либерду вроде Ройзмана.

 

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