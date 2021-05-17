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Дождь. Новое в «экстремистском» деле ФБК. Рейтинг «Единой России» в Москве — 15%. Срыв выставки о Сахарове 17.05.2021

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Телеканал Дождь 17.05.2021. Новое в «экстремистском» деле ФБК. Рейтинг «Единой России» в Москве — 15%. Срыв выставки о Сахарове
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Телеканал Дождь - Новое в «экстремистском» деле ФБК. Рейтинг «Единой России» в Москве — 15%. Срыв выставки о Сахарове (17 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

Мосгорсуд 17 мая отложил до 9 июля заседание по делу о признании ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями. Суд должен был начать рассмотрение дела по существу, но прокуратура дополнительно приобщила к делу еще шесть томов материалов. В них, в частности, есть протоколы осмотра интернет-ресурсов Алексея Навального. Пока адвокаты не успели ознакомиться со всеми материалами.

 

Власти Москвы не согласовали проведение выставки к столетию академика Андрея Сахарова. Выставка должна была открыться сегодня на Чистопрудном бульваре. По словам организаторов, еще в марте департамент культуры Москвы заявлял о готовности выделить уличные стенды. 

 

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

 

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