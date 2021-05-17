Непризнание выборов в Госдуму и ТВ для россиян: как в Европарламенте хотят противодействовать Кремлю

Мосгорсуд 17 мая отложил до 9 июля заседание по делу о признании ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями. Суд должен был начать рассмотрение дела по существу, но прокуратура дополнительно приобщила к делу еще шесть томов материалов. В них, в частности, есть протоколы осмотра интернет-ресурсов Алексея Навального. Пока адвокаты не успели ознакомиться со всеми материалами.

Власти Москвы не согласовали проведение выставки к столетию академика Андрея Сахарова. Выставка должна была открыться сегодня на Чистопрудном бульваре. По словам организаторов, еще в марте департамент культуры Москвы заявлял о готовности выделить уличные стенды.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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