Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 17.05.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 17.05.2021
17.05.2021 16.05.2021 15.05.2021 14.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 09.05.2021 08.05.2021
Еще

Время в 21:00 (17 Мая 2021)

28 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 18 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: в столице может быть абсолютный температурный рекорд для 17 мая; доклад президенту главы НОВАТЭК о работе компании; антитеррористическая защита летних детских лагерей; американские менеджеры "цветных революций" разболтали о своих планах пранкерам; юбилей у Бакулевского кардиоцентра, где спасают здоровье и жизни; Юрий Рост назвал свою новую выставку "Люди".

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу