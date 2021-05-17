Смотрите в этом выпуске: в столице может быть абсолютный температурный рекорд для 17 мая; доклад президенту главы НОВАТЭК о работе компании; антитеррористическая защита летних детских лагерей; американские менеджеры "цветных революций" разболтали о своих планах пранкерам; юбилей у Бакулевского кардиоцентра, где спасают здоровье и жизни; Юрий Рост назвал свою новую выставку "Люди".

Смотрите онлайн Время в 21:00 (17 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.