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Царьград. Главное. Этнические анклавы – рассадник криминала: в России растет отрицательное отношение к мигрантам 17.05.2021

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Царьград. Главное 17.05.2021. Этнические анклавы – рассадник криминала: в России растет отрицательное отношение к мигрантам
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Царьград. Главное - Этнические анклавы – рассадник криминала: в России растет отрицательное отношение к мигрантам (17 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Число российских граждан, которые отрицательно относятся к мигрантам, за минувший год выросло на 7,5%. Практически каждый четвертый в России заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом негативная динамика постоянно растет. Одна из ключевых причин - этнические гетто, которые способствуют не только криминализации национальных диаспор, но и не позволяют мигрантам интегрироваться в российское общество.

 

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