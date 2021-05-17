Царьград. Главное. Гражданский оборот оружия в России: новые правила – за и против 13.05.2021

Царьград. Главное. Стагнация, нищета, деградация: что не так в России? Взгляд Делягина 14.05.2021

Число российских граждан, которые отрицательно относятся к мигрантам, за минувший год выросло на 7,5%. Практически каждый четвертый в России заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом негативная динамика постоянно растет. Одна из ключевых причин - этнические гетто, которые способствуют не только криминализации национальных диаспор, но и не позволяют мигрантам интегрироваться в российское общество.

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