Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Андрей Колесников (18 Мая 2021)
Опубликовано: 18 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.
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