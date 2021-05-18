60 минут. Вопрос Крыма на Украине стал камнем преткновения для российской эстрады

Сергей Михеев. Пашинян – троянский конь. Он играет с Москвой, Баку и Анкарой. Азербайджан – должник Турции

Сергей Михеев. Идёт бой за душу человека. Деградация культуры в России. Наши чиновники считают, что всё потрясающе

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