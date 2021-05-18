Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы, расширяющие полномочия силовиков, в том числе на акциях протеста.В соответствии с одним из законов, сотрудники правоохранительных органов получили право применять боевую и специальную технику для разгона массовых беспорядков. При этом силовики «не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения [физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники]», если они применялись в соответствии с законом. Также силовиков наделили правом запрещать людям снимать видео и фото, в том числе снимать их при исполнении служебных обязанностей. При задержании сотрудники смогут провести личный досмотр и досмотр транспорта.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Большая закалка для страны»: Лукашенко разрешил силовикам применять оружие для разгона митингов (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.