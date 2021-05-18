Николай Стариков - Есть ли в России олигархи и как Израиль разбомбил американскую «Свободу» (18 Мая 2021)
Опубликовано: 18 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о том, есть ли в России олигархи, а также о проблемах социального неравенства. Вторая часть программы полностью посвящена палестино-изральскому конфликту.
- Есть ли в России олигархи
- Почему деньги не равно власть
- Как решить проблему социального неравенства в России
- Для чего нужна национализация природных ресурсов
- Про арабо-израильский конфликт
- Почему Россия не признаёт ХАМАС террористической организацией
- О шестидневной войне 1967 года.
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