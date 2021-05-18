В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о том, есть ли в России олигархи, а также о проблемах социального неравенства. Вторая часть программы полностью посвящена палестино-изральскому конфликту.

- Есть ли в России олигархи

- Почему деньги не равно власть

- Как решить проблему социального неравенства в России

- Для чего нужна национализация природных ресурсов

- Про арабо-израильский конфликт

- Почему Россия не признаёт ХАМАС террористической организацией

- О шестидневной войне 1967 года.

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