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Николай Стариков. Есть ли в России олигархи и как Израиль разбомбил американскую «Свободу» 18.05.2021

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Николай Стариков 18.05.2021. Есть ли в России олигархи и как Израиль разбомбил американскую «Свободу»
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Николай Стариков - Есть ли в России олигархи и как Израиль разбомбил американскую «Свободу» (18 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о том, есть ли в России олигархи, а также о проблемах социального неравенства. Вторая часть программы полностью посвящена палестино-изральскому конфликту.

 

- Есть ли в России олигархи
- Почему деньги не равно власть 
- Как решить проблему социального неравенства в России 
- Для чего нужна национализация природных ресурсов 
- Про арабо-израильский конфликт 
- Почему Россия не признаёт ХАМАС террористической организацией 
- О шестидневной войне 1967 года.

 

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