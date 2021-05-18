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Соловьёв LIVE. Информационный взрыв! Пранкеры Лексус и Вован вывели NED на чистую воду. Эксклюзивные подробности 18.05.2021

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Соловьёв LIVE 18.05.2021. Информационный взрыв! Пранкеры Лексус и Вован вывели NED на чистую воду. Эксклюзивные подробности
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Соловьёв LIVE - Информационный взрыв! Пранкеры Лексус и Вован вывели NED на чистую воду. Эксклюзивные подробности (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Пранкеры Лексус и Вован вывели на чистую воду американский Национальный фонд в поддержку демократии ("Национальный фонд в поддержку демократии" NED — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ). Как они работают против нашей страны? На связи со студией – Алексей, он же Лексус.

 

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