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Пранкеры Лексус и Вован вывели на чистую воду американский Национальный фонд в поддержку демократии ("Национальный фонд в поддержку демократии" NED — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ). Как они работают против нашей страны? На связи со студией – Алексей, он же Лексус.

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