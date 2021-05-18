Заблокирован один из крупнейших новостных сайтов Беларуси Tut.by. Ранее 18 мая в офис Tut.by и к его редакторам пришли силовики из департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Против руководства портала возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК РБ).

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, за Алексея Навального были бы готовы проголосовать 5% жителей Москвы, что делает его вторым по популярности политиком у москвичей. За Владимира Путина готовы были бы проголосовать 33% москвичей.

Госдума рассматривает в ускоренном режиме законопроект, который вводит запрет баллотироваться в нижнюю палату парламента для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций. Комитет Госдумы по регламенту в своем проекте постановления рекомендовал депутатам установить, что обсуждаться этот документ будет всего три дня: поправки к законопроекту депутаты просят представить не позднее 10 часов 21 мая. Первое чтение документа состоится 18 мая.

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