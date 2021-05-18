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Место встречи. Так жить нельзя 18.05.2021

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Место встречи 18.05.2021. Так жить нельзя
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Место встречи - Так жить нельзя (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как алгоритмы Тиктока превращают убийц и маньяков в любимцев школьниц? Почему детские соцсети на деле страшнее взрослых? Как зачистить информационное пространство от нечистоплотных соцсетей? За считаные дни алгоритмы популярного сайта превратили казанского убийцу в объект девичьих мечтаний, соцсеть наводнили ролики девочек-подростков, восхищающихся красотой преступника.

 

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