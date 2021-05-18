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Член Общественной палаты Мария Бутина, подавшая документы на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для отбора кандидатов на выборы в депутаты Госдумы от Кировской области.

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