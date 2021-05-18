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Соловьёв LIVE. Выборы 2021. Мария Бутина - об участии в праймериз ЕР, электронном голосовании и обновлении партии 18.05.2021

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Соловьёв LIVE 18.05.2021. Выборы 2021. Мария Бутина - об участии в праймериз ЕР, электронном голосовании и обновлении партии
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Соловьёв LIVE - Выборы 2021. Мария Бутина - об участии в праймериз ЕР, электронном голосовании и обновлении партии (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Член Общественной палаты Мария Бутина, подавшая документы на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для отбора кандидатов на выборы в депутаты Госдумы от Кировской области.

 

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