Запланированный на 16 мая концерт Моргенштерна в Петербурге не состоялся из-за противодействия со стороны родительских организаций города. Кроме того, пропагандист дегенерации не получит денег от УЕФА, поскольку его треки исключили из официального плейлиста чемпионата Европы. Да и из «Альфа-банка», похоже, Моргенштерна всё-таки выпирают. Если конечно, это не очередной пиар-трюк.

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