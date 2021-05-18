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Политическая Россия. Моргенштерн опять понёс убытки 18.05.2021

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Политическая Россия 18.05.2021. Моргенштерн опять понёс убытки
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Политическая Россия - Моргенштерн опять понёс убытки (18 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 18 Мая 2021

Запланированный на 16 мая концерт Моргенштерна в Петербурге не состоялся из-за противодействия со стороны родительских организаций города. Кроме того, пропагандист дегенерации не получит денег от УЕФА, поскольку его треки исключили из официального плейлиста чемпионата Европы. Да и из «Альфа-банка», похоже, Моргенштерна всё-таки выпирают. Если конечно, это не очередной пиар-трюк.

 

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