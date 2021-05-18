Сергей Михеев. Идёт бой за душу человека. Деградация культуры в России. Наши чиновники считают, что всё потрясающе

Вечер с Соловьевым. Они годами получают деньги из бюджета и гадят! С этим кто-нибудь собирается что-нибудь делать

Одна из самых богатых пар мира распалась. Билл Гейтс заявил о разводе после 27 лет брака. После этого в СМИ появились подробности распутной жизни Гейтса. Из-за расследования дела о домогательстве Билл Гейтс был вынужден покинуть Microsoft.

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