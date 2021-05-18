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Время покажет. Скандал по-американски 18.05.2021

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Видео 18.05.2021. Время покажет. Скандал по-американски
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Видео - Время покажет. Скандал по-американски (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

Одна из самых богатых пар мира распалась. Билл Гейтс заявил о разводе после 27 лет брака. После этого в СМИ появились подробности распутной жизни Гейтса. Из-за расследования дела о домогательстве Билл Гейтс был вынужден покинуть Microsoft.

 

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