НАШ - Марафон. Обновление Кабмина. Встреча Байдена и Путина. День памяти жертв депортации крымчан (18 Мая 2021)
Опубликовано: 18 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій. Сьогодні в ефірі:
ЧАСТИНА 1
Головні новини дня в суб'єктивному баченні наших ведучих.
ЧАСТИНА 2
– Тетяна Кириченко, політичний оглядач
– Ростислав Балабан, кандидат політичних наук
– Олександр Лазарєв, політолог
– Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020 рр), керівник з політичних питань Київської школи економіки)
ЧАСТИНА 3
– Юрій Романенко, політичний експерт
– Юрій Молчанов, медіа експерт, журналіст
Обговорювані теми:
– Чому Шмигаль хоче звільнити Степанов?
– Рада голосуватиме за відставку міністрів Степанова, Криклія і Петрашко
– СБУ провела обшуки у будинку Кличка;
– МЗС РФ: Путін може зустрітися з Байденом вже 15-16 червня;
– Річниця радянської депортації кримських татар.
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