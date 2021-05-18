В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій. Сьогодні в ефірі:

ЧАСТИНА 1

Головні новини дня в суб'єктивному баченні наших ведучих.

ЧАСТИНА 2

– Тетяна Кириченко, політичний оглядач

– Ростислав Балабан, кандидат політичних наук

– Олександр Лазарєв, політолог

– Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020 рр), керівник з політичних питань Київської школи економіки)

ЧАСТИНА 3

– Юрій Романенко, політичний експерт

– Юрій Молчанов, медіа експерт, журналіст



Обговорювані теми:

– Чому Шмигаль хоче звільнити Степанов?

– Рада голосуватиме за відставку міністрів Степанова, Криклія і Петрашко

– СБУ провела обшуки у будинку Кличка;

– МЗС РФ: Путін може зустрітися з Байденом вже 15-16 червня;

– Річниця радянської депортації кримських татар.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Обновление Кабмина. Встреча Байдена и Путина. День памяти жертв депортации крымчан (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.