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НАШ. Марафон. Обновление Кабмина. Встреча Байдена и Путина. День памяти жертв депортации крымчан 18.05.2021

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НАШ 18.05.2021. Марафон. Обновление Кабмина. Встреча Байдена и Путина. День памяти жертв депортации крымчан
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НАШ - Марафон. Обновление Кабмина. Встреча Байдена и Путина. День памяти жертв депортации крымчан (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій. Сьогодні в ефірі:

ЧАСТИНА 1
Головні новини дня в суб'єктивному баченні наших ведучих.

ЧАСТИНА 2
–  Тетяна Кириченко, політичний оглядач
–  Ростислав Балабан, кандидат політичних наук
–  Олександр Лазарєв, політолог
–  Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020 рр), керівник з політичних питань Київської школи економіки)

ЧАСТИНА 3
–  Юрій Романенко, політичний експерт 
–  Юрій Молчанов, медіа експерт, журналіст
 
Обговорювані теми:
– Чому Шмигаль хоче звільнити Степанов?
– Рада голосуватиме за відставку міністрів Степанова, Криклія і Петрашко
– СБУ провела обшуки у будинку Кличка;
– МЗС РФ: Путін може зустрітися з Байденом вже 15-16 червня;
– Річниця радянської депортації кримських татар.

 

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