В Беларуси заблокирован крупнейший новостной сайт Tut.by. В офис издания пришли силовики. Обыски и дома у главного редактора Марины Золотовой, дверь в ее квартиру 18 мая выламывали. Против руководства портала возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Однако в оппозиции уверены, что решение закрыть Tut. by — политическое. Tut. by — крупнейшее независимое белорусское СМИ. Его журналисты активно освещали акции протеста против президента Александра Лукашенко. Именно за это им и мстят, уверенна главный оппонент действующего президента Светлана Тихановская. Атаки на издание Tut. by продолжаются не один месяц.

