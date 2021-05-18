Константин Сёмин - Магнитная аномалия. Меня не тронут. Коллеги-Ротшильды. Галопом по Европам (18 Мая 2021)
Опубликовано: 18 Мая 2021
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В этом выпуске:
- Магнит проглотил Дикси. Сумма сделки 93 миллиарда рублей;
- В Америке Амазон готовится к покупке киногиганта MGM;
- Удобрения подорожали уже на 60 процентов;
- Потребительская инфляция в США выросла за апрель на 4 и 2 процента;
- ЦБ предупредил о пузырях в связи с достижением исторически высоких уровней долговой нагрузки на граждан;
- За пандемию заработок пилотов гражданской авиации упал в 2-3 раза;
- Правительство придумало, как оживить 13 из 44 миллионов заброшенных после распада СССР сельхозугодий;
- Пенсионная реформа увеличит рынок рабсилы на 3 с половиной миллиона человек;
- Армения и Азербайджан не могут урегулировать новый спор - из-за границы в Сюникской области;
- Тверской суд оставил в покое ивановского экс-губернатора Меня;
- России нужны три авианосца, но каждый стоит минимум 500 миллиардов рублей;
- В Испании наплыв мигрантов из Марокко;
- На гонконгской бирже прекращены торги акциями компании Некст Диджитал местного медиамагната Лая;
- В Чили избрана специальная ассамблея для составления новой конституции.
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