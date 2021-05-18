В этом выпуске:

- Магнит проглотил Дикси. Сумма сделки 93 миллиарда рублей;

- В Америке Амазон готовится к покупке киногиганта MGM;

- Удобрения подорожали уже на 60 процентов;

- Потребительская инфляция в США выросла за апрель на 4 и 2 процента;

- ЦБ предупредил о пузырях в связи с достижением исторически высоких уровней долговой нагрузки на граждан;

- За пандемию заработок пилотов гражданской авиации упал в 2-3 раза;

- Правительство придумало, как оживить 13 из 44 миллионов заброшенных после распада СССР сельхозугодий;

- Пенсионная реформа увеличит рынок рабсилы на 3 с половиной миллиона человек;

- Армения и Азербайджан не могут урегулировать новый спор - из-за границы в Сюникской области;

- Тверской суд оставил в покое ивановского экс-губернатора Меня;

- России нужны три авианосца, но каждый стоит минимум 500 миллиардов рублей;

- В Испании наплыв мигрантов из Марокко;

- На гонконгской бирже прекращены торги акциями компании Некст Диджитал местного медиамагната Лая;

- В Чили избрана специальная ассамблея для составления новой конституции.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Магнитная аномалия. Меня не тронут. Коллеги-Ротшильды. Галопом по Европам (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.