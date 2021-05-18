В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Співак Дмитро, керівник платформи ""Національна стратегія розвитку";

– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

– Фріс Ігор, народний депутат "Слуга народу";

– Магера Сергій, народний депутат України, позафракційний;

– Урбанський Анатолій, народний депутат України, "За майбутнє";

– Яхно Олеся, політичний експерт;

– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці;

Обговорювані теми:

– Ротації в Кабміні. Чи вдалий крок звільняти міністра охорони здоров'я в розпал пандемії?

– Кримська платформа. Зустріч Путіна і Байдена може відбутися у Швейцарії;

– Нове розслідування Бігуса про Медведчука;

– Здорожчання продуктів;

– Новий скандал з діджейкою Настею, дружиною Лещенка;

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