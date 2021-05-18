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НАШ. ВАЖЛИВЕ. Встреча Путина с Байденом в Швейцарии. Крымская платформа. Отставка Степанова 18.05.2021

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НАШ 18.05.2021. ВАЖЛИВЕ. Встреча Путина с Байденом в Швейцарии. Крымская платформа. Отставка Степанова
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НАШ - ВАЖЛИВЕ. Встреча Путина с Байденом в Швейцарии. Крымская платформа. Отставка Степанова (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Співак Дмитро, керівник платформи ""Національна стратегія розвитку";
– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Фріс Ігор, народний депутат "Слуга народу";
– Магера Сергій, народний депутат України, позафракційний;
– Урбанський Анатолій,  народний депутат України,  "За майбутнє";   
– Яхно Олеся, політичний експерт;
– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці;

 

Обговорювані теми:
– Ротації в Кабміні. Чи вдалий крок звільняти міністра охорони здоров'я в розпал пандемії?
– Кримська платформа. Зустріч Путіна і Байдена може відбутися у Швейцарії; 
– Нове розслідування Бігуса про Медведчука;
– Здорожчання продуктів;
– Новий скандал з діджейкою Настею, дружиною Лещенка;

 

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