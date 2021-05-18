Вечер с Соловьевым. Они годами получают деньги из бюджета и гадят! С этим кто-нибудь собирается что-нибудь делать

Правительство России утвердило список недружественных государств. Пока в нем значатся только США и Чехия. "Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

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