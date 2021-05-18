Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Список России 18.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 18.05.2021. Время покажет. Список России
18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021
Еще

Видео - Время покажет. Список России (18 Мая 2021)

24 просмотра
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 18 Мая 2021

Правительство России утвердило список недружественных государств. Пока в нем значатся только США и Чехия. "Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Список России (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу