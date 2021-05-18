Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Удобное безумие. Подробности трагедии в Казани. Тайные причины войны в Палестине. Наши 18.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 18.05.2021. Удобное безумие. Подробности трагедии в Казани. Тайные причины войны в Палестине. Наши
18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 16.05.2021 15.05.2021 15.05.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Удобное безумие. Подробности трагедии в Казани. Тайные причины войны в Палестине. Наши (18 Мая 2021)

128 просмотров
5
1
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА «УДОБНОЕ БЕЗУМИЕ» или почему «казанский убийца» не сумасшедший.  

- Почему убийца пошёл именно в школу?
- Почему и кому выгодно считать его сумасшедшим?
- Волна последователей - откуда они берутся?
- Идеология как лекарство от трагедий.

 

ТЕМА: ЯЩИК ПАНДОРЫ. 

- Тайные причины войны в Палестине. Будет ли построен Третий Иерусалимский храм? 

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Удобное безумие. Подробности трагедии в Казани. Тайные причины войны в Палестине. Наши (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу