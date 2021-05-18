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Палестина: личный опыт и немного истории. АРМАГЕДДОНЫЧ

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «УДОБНОЕ БЕЗУМИЕ» или почему «казанский убийца» не сумасшедший.

- Почему убийца пошёл именно в школу?

- Почему и кому выгодно считать его сумасшедшим?

- Волна последователей - откуда они берутся?

- Идеология как лекарство от трагедий.

ТЕМА: ЯЩИК ПАНДОРЫ.

- Тайные причины войны в Палестине. Будет ли построен Третий Иерусалимский храм?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Удобное безумие. Подробности трагедии в Казани. Тайные причины войны в Палестине. Наши (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.