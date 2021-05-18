Соловьёв LIVE - Удобное безумие. Подробности трагедии в Казани. Тайные причины войны в Палестине. Наши (18 Мая 2021)
Опубликовано: 18 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «УДОБНОЕ БЕЗУМИЕ» или почему «казанский убийца» не сумасшедший.
- Почему убийца пошёл именно в школу?
- Почему и кому выгодно считать его сумасшедшим?
- Волна последователей - откуда они берутся?
- Идеология как лекарство от трагедий.
ТЕМА: ЯЩИК ПАНДОРЫ.
- Тайные причины войны в Палестине. Будет ли построен Третий Иерусалимский храм?
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