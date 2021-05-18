В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

— обвинения в адрес основателя Microsoft Билла Гейтса, который из-за расследования дела о домогательстве был вынужден покинуть компанию;

— российский список недружественных стран.

Американская история секс-скандалов, Билла Гейтса обвинили в харассменте, будет ли суд и будет ли приговор? Подлить масла в огонь, президент Турции проклял целую страну. Сенсационное расследование NewsWeek, США создали секретную армию шпионов, их численность более, чем в десять раз превышает масштабы подпольных сетей ЦРУ, против кого они работают? В Сан-Марино запущена кампания по вакцинному туризму, привиться можно будет и Спутником.

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