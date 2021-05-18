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Время покажет 18.05.2021
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Время покажет (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

— обвинения в адрес основателя Microsoft Билла Гейтса, который из-за расследования дела о домогательстве был вынужден покинуть компанию; 

—  российский список недружественных стран.

 

Американская история секс-скандалов, Билла Гейтса обвинили в харассменте, будет ли суд и будет ли приговор? Подлить масла в огонь, президент Турции проклял целую страну. Сенсационное расследование NewsWeek, США создали секретную армию шпионов, их численность более, чем в десять раз превышает масштабы подпольных сетей ЦРУ, против кого они работают? В Сан-Марино запущена кампания по вакцинному туризму, привиться можно будет и Спутником.

 

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