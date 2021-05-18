Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Новые увольнения соратников Навального. Давление на журналистов в Беларуси. Яшин и Рыжков идут в МГД 18.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 18.05.2021. Новые увольнения соратников Навального. Давление на журналистов в Беларуси. Яшин и Рыжков идут в МГД
18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 16.05.2021 16.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Новые увольнения соратников Навального. Давление на журналистов в Беларуси. Яшин и Рыжков идут в МГД (18 Мая 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 18 Мая 2021

Массовые увольнения сторонников Навального проходят не только в московском метро. Как выяснил Дождь, с предложением уйти по собственному желанию, а в случае отказа — с угрозами уволить по статье столкнулись сотрудники многих учреждений департамента транспорта Москвы, возглавляемого Максимом Ликсутовым. Забирать трудовую книжку заставляют тех, кто попал в слитую базу возможных участников акции в поддержку оппозиционера. Разнарядка идет «сверху», рассказали Дождю уволенные сотрудники. 

 

В Беларуси силовики задержали не менее 13 сотрудников портала TUT.by. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Новые увольнения соратников Навального. Давление на журналистов в Беларуси. Яшин и Рыжков идут в МГД (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу