Телеканал Дождь - Новые увольнения соратников Навального. Давление на журналистов в Беларуси. Яшин и Рыжков идут в МГД (18 Мая 2021)
Опубликовано: 18 Мая 2021
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Массовые увольнения сторонников Навального проходят не только в московском метро. Как выяснил Дождь, с предложением уйти по собственному желанию, а в случае отказа — с угрозами уволить по статье столкнулись сотрудники многих учреждений департамента транспорта Москвы, возглавляемого Максимом Ликсутовым. Забирать трудовую книжку заставляют тех, кто попал в слитую базу возможных участников акции в поддержку оппозиционера. Разнарядка идет «сверху», рассказали Дождю уволенные сотрудники.
В Беларуси силовики задержали не менее 13 сотрудников портала TUT.by. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
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