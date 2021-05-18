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«Главная кость в горле власти». В Беларуси после обыска заблокировали Tut.by - крупнейшее СМИ страны

Массовые увольнения сторонников Навального проходят не только в московском метро. Как выяснил Дождь, с предложением уйти по собственному желанию, а в случае отказа — с угрозами уволить по статье столкнулись сотрудники многих учреждений департамента транспорта Москвы, возглавляемого Максимом Ликсутовым. Забирать трудовую книжку заставляют тех, кто попал в слитую базу возможных участников акции в поддержку оппозиционера. Разнарядка идет «сверху», рассказали Дождю уволенные сотрудники.

В Беларуси силовики задержали не менее 13 сотрудников портала TUT.by. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Новые увольнения соратников Навального. Давление на журналистов в Беларуси. Яшин и Рыжков идут в МГД (18 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.