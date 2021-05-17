Несмотря на то, что посол США в Кишиневе Дерек Хоган проводит совещания с руководством ЦИК Молдовы и консультирует политические партии, власти республики не считают это вмешательством во внутренние дела. Конфликт внутри страны нарастает - Санду призвала сторонников готовиться к протестам в случае, если депутаты нынешнего парламента будут препятствовать проведению досрочных выборов. А левые политические силы объединяются, чтобы не допустить превращения республики в плацдарм НАТО. Во что может вылиться политический конфликт в Молдавии, и как это отразится на отношениях наших стран?

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