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Между тем. Молдова: снова перед выбором 17.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 17.05.2021. Молдова: снова перед выбором
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Между тем с Наталией Метлиной - Молдова: снова перед выбором (17 Мая 2021)

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Опубликовано: 18 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Несмотря на то, что посол США в Кишиневе Дерек Хоган проводит совещания с руководством ЦИК Молдовы и консультирует политические партии, власти республики не считают это вмешательством во внутренние дела. Конфликт внутри страны нарастает - Санду призвала сторонников готовиться к протестам в случае, если депутаты нынешнего парламента будут препятствовать проведению досрочных выборов. А левые политические силы объединяются, чтобы не допустить превращения республики в плацдарм НАТО. Во что может вылиться политический конфликт в Молдавии, и как это отразится на отношениях наших стран?

 

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